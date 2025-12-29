Зеленский и Путин могут поговорить по телефону впервые за 5 лет — Fox News
- Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут поспособствовать проведению телефонного разговора между президентом Украины и главой Кремля.
- Как пишет источник, обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для Дональда Трампа.
Президент Украины Владимир Зеленский может впервые за более 5 лет поговорить по телефону с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Зеленский и Путин могут поговорить впервые за более чем 5 лет
Как пишет Fox News, ссылаясь на источники, этому может способствовать состоявшаяся 28 декабря встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.
— Воскресные переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с… Владимиром Путиным, — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.
И хотя встреча во Флориде была представлена как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник отметил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы “дипломатической победой” для Дональда Трампа.
В то же время источник отметил, что если бы Путин присоединился б вчера к разговору, то это было бы наибольшее достижение в мирном процессе.
— Если бы Путин присоединился в телефонном режиме к разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе. Это стало бы дипломатической победой для президента Трампа, – сказал источник.
Кроме того, он добавил, что Трамп, судя по всему, является самым успешным посредником, потому что “Путин и Зеленский воспринимают друг друга эмоционально, а это вызов”.
К тому же источник высказался о вчерашних переговорах, отметив, что в центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план из 20 пунктов, разработанный по итогам нескольких недель переговоров.
Документ потребует компромисса как со стороны Киева, так и со стороны Кремля, “чтобы привлечь Зеленского и, возможно, провести с ним прямые переговоры”. Здесь опять же, говорится, судя по всему, о прямых переговорах с российской стороной или самим Путиным.
Напомним, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели встречу в Мар-а-Лаго.
По их итогу Дональд Трамп заявил, что сейчас переговоры находятся на финальной стадии, однако и не исключил, что процесс может затянуться надолго.