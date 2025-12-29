Президент США Дональд Трамп заявил, что не располагает информацией о возможном нападении Украины на резиденцию Владимира Путина. Он пообещал “выяснить обстоятельства”.

Трамп прокомментировал “атаку” на резиденцию Путина

— Я на самом деле только что об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень обидно, — заявил он журналистам во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Впоследствии Трамп сообщил, что Путин проинформировал его о вероятной атаке во время телефонного разговора, который состоялся позже в понедельник.

— Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил Томагавки. Одно дело быть агрессивным, а другое — нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий, — сказал он во время подхода прессы в резиденции Мар-О-Лаго.

Что известно об “атаке” дронов на резиденцию Путина

Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил Украину в организации атаки 91 беспилотника в ночь на 29 декабря на резиденцию Путина на Валдае.

Он добавил, что из-за этого инцидента “переговорная позиция РФ будет пересмотрена”.

Лавров пригрозил “ответным ударом” и добавил, что объект и время нанесения удара “уже определены”.

Владимир Зеленский во время общения с представителями прессы 29 декабря назвал обвинения Лаврова ложью.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков утверждал, что Дональд Трамп был “шокирован” и “возмущен” такими событиями.

28 декабря в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде состоялась встреча между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, по завершении которой они провели видеоконференцию с участием европейских лидеров.

Подводя итоги переговоров с украинским президентом, Трамп заявил о достижении “очень большого прогресса”.

Однако он добавил, что вопрос Донбасса остается нерешенным.

