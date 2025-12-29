Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига считает, что российские манипуляции относительно якобы “атаки на резиденцию Путина” имеют единственную цель — создать ложный повод для дальнейших российских ударов по Украине, а также подорвать усилия мирного процесса.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.

Сибига об “атаке” на резиденцию Путина

Напомним, что российский министр иностранных дел заявил, что якобы украинские дроны атаковали резиденцию кремлевского диктатора в Новгородской области. Кстати, Путин об этом успел сообщить Дональду Трампу, заявил представитель Кремля Юрий Ушаков.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти заявления полной ложью.

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что для россиян тактика обвинять другую сторону в том, что они сами делают или планируют, является довольно привычной.

— Во-первых, Россия уже нанесла удар по зданию украинского правительства в этом году. Во-вторых, Украина бьет только по законным военным целям на российской территории — в ответ на российские удары по Украине.

В-третьих, Россия является агрессором, а Украина — страной, подвергшейся нападению и защищающейся в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Не может быть никакого ложного равенства между агрессором и страной, которая защищается., — подчеркнул министр.

Глава МИД заявил, что Украина призывает мир осудить провокационные заявления российской верхушки, которые имеют целью сорвать мирный процесс.

