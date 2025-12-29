Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне, вероятно, готовят удар по Киеву, в частности по правительственным зданиям.

Об этом глава государства сказал в комментарии журналистам.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для россиян провалом является то, что Украина и Соединенные Штаты провели успешные переговоры.

— Понятно, что для россиян, если у нас с Америкой нет скандала, — это провал. Потому что они (россияне, — Ред.) не хотят заканчивать эту войну. Закончить войну можно только через давление на россиян, — подчеркнул Зеленский.

В то же время президент напомнил слова российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о якобы украинской атаке 29 декабря на резиденцию Путина в Новгородской области. Владимир Зеленский назвал это очередной ложью россиян.

По словам президента, сейчас Россия готовит почву, чтобы нанести удары по столице, по государственным зданиям.

