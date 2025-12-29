Американский президент Дональд Трамп по телефону поговорил с российским диктатором Владимиром Путиным. Это уже второй разговор с Путиным за двое суток.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х.

Очередной разговор Трампа с Путиным

Кэролайн Левитт назвала разговор Трампа и Путина позитивным, хотя подробностей не рассказала.

Напомним, что первый разговор с Путиным Дональд Трамп провел 28 декабря. Разговор длился более часа.

В свою очередь в Кремле сообщили, что Путин рассказал Дональду Трампу об атаке дронов на его президентскую резиденцию. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Трамп якобы был шокирован, когда Путин рассказал об атаке.

Путин сообщил, что он все еще хочет сотрудничать с Соединенными Штатами над мирным соглашением, но атака заставила пересмотреть российскую позицию, заявил советник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Напомним, что глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о якобы украинской атаке на резиденцию Путина в Новгородской области. Лавров пригрозил Украине ответным ударом.

Президент Владимир Зеленский назвал заявление Лаврова очередной ложью, которой россияне хотят оправдать последующие удары по Украине, в частности по Киеву.

По словам Зеленского, вполне вероятно, что оккупанты будут атаковать государственные здания.

Источник : Sky News

