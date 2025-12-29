Президент США Дональд Трамп заявив, що не має інформації щодо можливого нападу України на резиденцію Володимира Путіна. Він пообіцяв “з’ясувати обставини”.

Трамп прокоментував ймовірну атаку на резиденцію Путіна

– Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро, – заявив він журналістам під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Згодом Трамп повідомив, що Путін поінформував його про ймовірну атаку під час телефонної розмови, яка відбулася пізніше в понеділок.

– Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив Томагавки. Одне діло бути агресивним, а інше – нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій, – сказав він під час підходу преси у резиденції Мар-О-Лаго.

Що відомо про “атаку” дронів на резиденцію Путіна

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в організації атаки 91 безпілотника в ніч на 29 грудня на резиденцію Путіна на Валдаї.

Він додав, що через цей інцидент “переговорна позиція РФ буде переглянута”.

Лавров пригрозив “ударом у відповідь” та додав, що об’єкт та час нанесення удару “вже визначені”.

Володимир Зеленський під час спілкування з представниками преси 29 грудня назвав звинувачення Лаврова брехнею.

Помічник президента РФ Юрій Ушаков стверджував, що Дональд Трамп був “шокований” та “обурений” такими подіями.

28 грудня в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді відбулася зустріч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, після завершення якої вони провели відеоконференцію за участю європейських лідерів.

Підсумовуючи результати переговорів з українським президентом, Трамп заявив про досягнення “дуже великого прогресу”.

Однак він додав, що питання Донбасу залишається невирішеним.

