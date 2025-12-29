Зараз не час для таких дій: Трамп про можливий напад на резиденцію Путіна
- Дональд Трамп заявив, що Путін повідомив йому про нібито атаку дронів на його резиденцію під час телефонної розмови в понеділок.
- Президент США пообіцяв розібратися в ситуації та нагадав, що він зупинив постачання ракет Томагавк Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив, що не має інформації щодо можливого нападу України на резиденцію Володимира Путіна. Він пообіцяв “з’ясувати обставини”.
Трамп прокоментував ймовірну атаку на резиденцію Путіна
– Я насправді щойно про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро, – заявив він журналістам під час зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.
Згодом Трамп повідомив, що Путін поінформував його про ймовірну атаку під час телефонної розмови, яка відбулася пізніше в понеділок.
– Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив Томагавки. Одне діло бути агресивним, а інше – нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій, – сказав він під час підходу преси у резиденції Мар-О-Лаго.
Що відомо про “атаку” дронів на резиденцію Путіна
Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в організації атаки 91 безпілотника в ніч на 29 грудня на резиденцію Путіна на Валдаї.
Він додав, що через цей інцидент “переговорна позиція РФ буде переглянута”.
Лавров пригрозив “ударом у відповідь” та додав, що об’єкт та час нанесення удару “вже визначені”.
Володимир Зеленський під час спілкування з представниками преси 29 грудня назвав звинувачення Лаврова брехнею.
Помічник президента РФ Юрій Ушаков стверджував, що Дональд Трамп був “шокований” та “обурений” такими подіями.
28 грудня в резиденції Мар-а-Лаго у Флориді відбулася зустріч між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом, після завершення якої вони провели відеоконференцію за участю європейських лідерів.
Підсумовуючи результати переговорів з українським президентом, Трамп заявив про досягнення “дуже великого прогресу”.
Однак він додав, що питання Донбасу залишається невирішеним.