Зеленский: Украина сообщила США, что “атака на резиденцию Путина” — это фейк
- Владимир Зеленский опроверг заявления Кремля об "атаке на резиденцию Путина", назвав их фейком, который партнеры могут легко проверить с помощью собственных технических средств.
- Он отметил, что эти манипуляции являются попыткой России сорвать успешный прогресс в переговорах с командой президента США Дональда Трампа, раскритиковав отдельные страны за выборочное осуждение вымышленных нападений на фоне игнорирования реальных ударов по Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал фейком заявления об “атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина”.
Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами 30 декабря.
Зеленский об “атаке на резиденцию Путина”
По словам Зеленского, американской стороне сообщили, что информация об “атаке на резиденцию Путина” является фейком.
— Наша переговорная группа связалась с американской группой. Они обсудили детали. Мы понимаем, что это фейк. Безусловно, партнеры всегда могут благодаря техническим возможностям проверить, что это был фейк, — подчеркнул Зеленский.
Он утверждает, что “удары по валдайской резиденции Путина” являются неправдой, поскольку никто не бил туда.
— Связано ли это с санкциями? Может, немного. Но, по моему мнению, это больше связано с тем, что был довольно успешный разговор и встреча, позитивная встреча наших команд в течение месяца, финалом которой была наша встреча с президентом Трампом. И поняли план, что сейчас наши советники с 3 января работают, — отметил он.
Вскоре состоится встреча с европейцами на уровне лидеров, анонсировал Зеленский. По его словам, затем нужно встретиться всем вместе, чтобы сделать шаги вперед по окончанию войны.
Как утверждает Зеленский, украинская сторона стремится, чтобы в январе удалось сделать много разных шагов. Он добавил, что не хочет фантазировать, может ли это быть связано с передачей Tomahawk.
Зеленский о реакции стран на “атаку на резиденцию Путина”
Президент напомнил, что россияне постоянно наносят удары по украинским регионам и гражданским объектам.
Однако он не понимает того, что отдельные страны осудили «атаку на резиденцию Путина», например, Индия, ОАЭ и еще несколько государств.
— Кстати, а где их осуждение того, что все это время бьют по нашим детям и убивают людей. Что-то я не слышу ни Индии, если честно, ни Эмиратов, — обратил внимание Зеленский.
Зеленский о переговорах с США
Украина и США продолжают ежедневную коммуникацию, несмотря на заявления России о срыве переговоров после “атаки на резиденцию Путина”, подчеркнул Зеленский.
По его словам, 30 декабря уже состоялось несколько звонков. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров провел беседу со специальным представителем США Стивом Виткоффом.
— Мы обсуждаем наши следующие шаги, — резюмировал Владимир Зеленский.