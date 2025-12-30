Президент Украины Владимир Зеленский назвал фейком заявления об “атаке на резиденцию российского диктатора Владимира Путина”.

Об этом глава государства заявил во время онлайн-общения с журналистами 30 декабря.

Зеленский об “атаке на резиденцию Путина”

По словам Зеленского, американской стороне сообщили, что информация об “атаке на резиденцию Путина” является фейком.

Сейчас смотрят

— Наша переговорная группа связалась с американской группой. Они обсудили детали. Мы понимаем, что это фейк. Безусловно, партнеры всегда могут благодаря техническим возможностям проверить, что это был фейк, — подчеркнул Зеленский.

Он утверждает, что “удары по валдайской резиденции Путина” являются неправдой, поскольку никто не бил туда.

— Связано ли это с санкциями? Может, немного. Но, по моему мнению, это больше связано с тем, что был довольно успешный разговор и встреча, позитивная встреча наших команд в течение месяца, финалом которой была наша встреча с президентом Трампом. И поняли план, что сейчас наши советники с 3 января работают, — отметил он.

Вскоре состоится встреча с европейцами на уровне лидеров, анонсировал Зеленский. По его словам, затем нужно встретиться всем вместе, чтобы сделать шаги вперед по окончанию войны.

Как утверждает Зеленский, украинская сторона стремится, чтобы в январе удалось сделать много разных шагов. Он добавил, что не хочет фантазировать, может ли это быть связано с передачей Tomahawk.

Зеленский о реакции стран на “атаку на резиденцию Путина”

Президент напомнил, что россияне постоянно наносят удары по украинским регионам и гражданским объектам.

Однако он не понимает того, что отдельные страны осудили «атаку на резиденцию Путина», например, Индия, ОАЭ и еще несколько государств.

— Кстати, а где их осуждение того, что все это время бьют по нашим детям и убивают людей. Что-то я не слышу ни Индии, если честно, ни Эмиратов, — обратил внимание Зеленский.

Зеленский о переговорах с США

Украина и США продолжают ежедневную коммуникацию, несмотря на заявления России о срыве переговоров после “атаки на резиденцию Путина”, подчеркнул Зеленский.

По его словам, 30 декабря уже состоялось несколько звонков. В частности, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров провел беседу со специальным представителем США Стивом Виткоффом.

— Мы обсуждаем наши следующие шаги, — резюмировал Владимир Зеленский.