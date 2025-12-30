Президент США Дональд Трамп пообещал помощь со средствами для противовоздушной обороны после того, как ознакомился с ситуацией в Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов 30 декабря.

Зеленский об обещании Трампа об усилении ПВО

По словам главы государства, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом они обсудили вопрос усиления украинской ПВО.

— Отдельный второй блок у нас был с президентом Трампом – что мне очень нужна ПВО. Мне очень нужны ракеты NASAMS. Мне очень нужны ракеты PAC-3 для Patriot. Я не хочу говорить, какая сейчас у нас ситуация публично. Но я показал, продемонстрировал это американской стороне, — сказал Зеленский.

Как рассказал глава государства, Трамп пообещал, что поможет Украине. Зеленский сказал, что благодарен ему за это.

— Соответствующие бумаги с количеством, которое нам нужно и как, все это передал. Отдельно я сказал, что мы готовы все это купить через программу PURL, — отметил он.

Зеленский поблагодарил европейцев за то, что они наполняют эту программу, поэтому у Украины есть возможность покупать ПВО.

По его мнению, эта поддержка необходима Украине, несмотря на дипломатические усилия по мирному процессу, поскольку Россия не прекращает атаки.

