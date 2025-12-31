В Иране в среду, 31 декабря, уже четвертый день подряд продолжаются протесты против ухудшения экономики и уровня жизни. Столкновения вспыхивают между силами безопасности и мирным населением.

Об этом сообщает Bloomberg.

Протесты в Иране: подробности

Отмечается, что протестующие вышли на улицы Тегерана и других городов, продолжая беспорядки после падения национальной валюты до исторического минимума в воскресенье.

Это привело к стремительному росту цен на продукты и инфляции более 40%, усиленной международными санкциями.

Центром событий стал город Фаса с населением около 150 тысяч человек. По видеозаписям Nour News, демонстранты ворвались в офис губернатора, поджигали помещения и бросали камни.

Соцсети показывают, как силовики стреляли по людям; полуофициальное агентство Tasnim сообщало о трех раненых полицейских, отрицая погибших.

Беспорядки продолжались даже после попыток президента Масуда Пезешкиана успокоить протестующих и пересмотреть запланированное повышение налогов, признав законными их требования. Иран имеет историю масштабных протестов, последние – в 2019 и 2022 годах.

31 декабря соцсети показали закрытые магазины в Тегеране и скопление людей возле Гранд-базара, где началась первая волна протестов. Полиция в масках использовала дубинки, чтобы разогнать толпу.

По данным газеты Шарг, задержаны по меньшей мере четыре студента, а политического репортера газеты Этемад после ареста 30 декабря уволили с работы.

Протесты происходят на фоне угроз США и Израиля. 29 декабря президент США Дональд Трамп предупредил о возможных ударах из-за опасений по поводу возобновления ядерной программы и производства новых баллистических ракет в Иране.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме 31 декабря заявил о готовности решительно ответить на любой акт агрессии.

Источник : Bloomberg