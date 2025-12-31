Протесты в Иране: столкновения из-за экономического кризиса распространяются на новые города
- Протесты в Иране начались из-за падения национальной валюты, инфляция достигла уровня более 40%.
- Волнения распространились и на Тегеран, и на другие города Ирана, фиксируются столкновения с полицией.
В Иране в среду, 31 декабря, уже четвертый день подряд продолжаются протесты против ухудшения экономики и уровня жизни. Столкновения вспыхивают между силами безопасности и мирным населением.
Об этом сообщает Bloomberg.
Протесты в Иране: подробности
Отмечается, что протестующие вышли на улицы Тегерана и других городов, продолжая беспорядки после падения национальной валюты до исторического минимума в воскресенье.
Это привело к стремительному росту цен на продукты и инфляции более 40%, усиленной международными санкциями.
Центром событий стал город Фаса с населением около 150 тысяч человек. По видеозаписям Nour News, демонстранты ворвались в офис губернатора, поджигали помещения и бросали камни.
Соцсети показывают, как силовики стреляли по людям; полуофициальное агентство Tasnim сообщало о трех раненых полицейских, отрицая погибших.
Беспорядки продолжались даже после попыток президента Масуда Пезешкиана успокоить протестующих и пересмотреть запланированное повышение налогов, признав законными их требования. Иран имеет историю масштабных протестов, последние – в 2019 и 2022 годах.
31 декабря соцсети показали закрытые магазины в Тегеране и скопление людей возле Гранд-базара, где началась первая волна протестов. Полиция в масках использовала дубинки, чтобы разогнать толпу.
По данным газеты Шарг, задержаны по меньшей мере четыре студента, а политического репортера газеты Этемад после ареста 30 декабря уволили с работы.
Протесты происходят на фоне угроз США и Израиля. 29 декабря президент США Дональд Трамп предупредил о возможных ударах из-за опасений по поводу возобновления ядерной программы и производства новых баллистических ракет в Иране.
В свою очередь министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в письме 31 декабря заявил о готовности решительно ответить на любой акт агрессии.