Лидер Си Цзиньпин пообещал “воссоединить КНР и Тайвань” в своей ежегодной новогодней речи в Пекине.

Лидер Китая о планах на Тайвань

Си Цзиньпин выступил с обращением на следующий день после завершения интенсивных китайских военных учений вокруг Тайваня, пишет The Guardian.

— Воссоединение нашей родины — это тенденция нашего времени, которую не остановить, — заявил лидер Китая.

В издании отмечают, что Китай стремится захватить остров Тайвань, вероятно, с возможностью применения силы.

Там отмечают, что американская разведка все больше обеспокоена нарастающими возможностями Вооруженных сил Китая по осуществлению подобного нападения, если Си Цзиньпин решит, что настало подходящее время.

В течение 29-30 декабря Китай провел военные учения с боевой стрельбой вокруг Тайваня, имитируя блокаду основных портов и направив свой военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные войска и береговую охрану для окружения.

Учения прошли ближе к Тайваню, чем предыдущие. В них приняли участие по меньшей мере 89 боевых самолетов, что является самым высоким показателем за более чем год.

Ранее в тот же день Си Цзиньпин выступил на совещании высших должностных лиц Коммунистической партии Китая. Он заявил, что Китай движется к достижению целевого показателя роста ВВП в 5%.