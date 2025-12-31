Тенденція, яку не зупинити: Сі Цзіньпін пригрозив Тайваню у новорічній промові
- У своєму новорічному зверненні Сі Цзіньпін назвав "возз’єднання Китаю з Тайванем" неминучою тенденцією часу, яку неможливо зупинити.
- Заява прозвучала на тлі масштабних дводенних військових навчань Пекіна навколо острова, під час яких імітувалася повна блокада морських портів.
Лідер Сі Цзіньпін пообіцяв “возз’єднати КНР і Тайвань” у своїй щорічній новорічній промові в Пекіні.
Лідер Китаю про плани на Тайвань
Сі Цзіньпін виступив зі звернення на наступний день після завершення інтенсивних китайських військових навчань навколо Тайваню, пише The Guardian.
– Возз’єднання нашої батьківщини – це тенденція нашого часу, яку не зупинити, – заявив лідер Китаю.
У виданні наголошують, що Китай прагне захопити острів Тайвань, ймовірно, з можливістю застосування сили.
Там зазначають, що американська розвідка все більше стурбована наростальними можливостями Збройних сил Китаю щодо здійснення подібного нападу, якщо Сі Цзіньпін вирішить, що настав відповідний час.
Протягом 29-30 грудня Китай провів військові навчання з бойовим стрілянням навколо Тайваню, імітуючи блокаду основних портів і направивши свій військово-морський флот, військово-повітряні сили, ракетні війська і берегову охорону для оточення.
Навчання пройшли ближче до Тайваню, ніж попередні. У них взяли участь щонайменше 89 бойових літаків, що є найвищим показником за більш ніж рік.
Раніше того ж дня Сі Цзіньпін виступив на нараді вищих посадових осіб Комуністичної партії Китаю. Він заявив, що Китай рухається до досягнення цільового показника зростання ВВП у 5%.