Лідер Сі Цзіньпін пообіцяв “возз’єднати КНР і Тайвань” у своїй щорічній новорічній промові в Пекіні.

Лідер Китаю про плани на Тайвань

Сі Цзіньпін виступив зі звернення на наступний день після завершення інтенсивних китайських військових навчань навколо Тайваню, пише The Guardian.

– Возз’єднання нашої батьківщини – це тенденція нашого часу, яку не зупинити, – заявив лідер Китаю.

У виданні наголошують, що Китай прагне захопити острів Тайвань, ймовірно, з можливістю застосування сили.

Зараз дивляться

Там зазначають, що американська розвідка все більше стурбована наростальними можливостями Збройних сил Китаю щодо здійснення подібного нападу, якщо Сі Цзіньпін вирішить, що настав відповідний час.

Протягом 29-30 грудня Китай провів військові навчання з бойовим стрілянням навколо Тайваню, імітуючи блокаду основних портів і направивши свій військово-морський флот, військово-повітряні сили, ракетні війська і берегову охорону для оточення.

Навчання пройшли ближче до Тайваню, ніж попередні. У них взяли участь щонайменше 89 бойових літаків, що є найвищим показником за більш ніж рік.

Раніше того ж дня Сі Цзіньпін виступив на нараді вищих посадових осіб Комуністичної партії Китаю. Він заявив, що Китай рухається до досягнення цільового показника зростання ВВП у 5%.