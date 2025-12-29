Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня с привлечением всех родов войск, включая боевые стрельбы в акватории Тайваньского пролива.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Учения армии Китая у Тайваня: что известно

Учения под названием Миссия справедливости-2025 проводятся с привлечением сухопутных войск, флота, военно-воздушных сил и ракетных войск Китая.

В Пекине заявили, что маневры направлены на проверку реальной боевой способности войск в совместных операциях.

Китайские военные объявили о проведении боевых стрельб с 08:00 до 18:00 в пяти районах вокруг Тайваня.

Судам и самолетам рекомендовано не заходить в эти зоны. Часть районов расположена непосредственно в Тайваньском проливе — одном из самых оживленных морских путей мира.

Министерство обороны Тайваня назвало действия Китая иррациональными провокациями и сообщило о развертывании собственных сил для проведения боевых учений.

Управление гражданской авиации Тайваня заявило, что определение зон для стрельб серьезно угрожает безопасности полетов, и рассматривает альтернативные маршруты для авиарейсов.

По данным агентства, учения проходят после того, как США одобрили пакет продажи вооружений Тайваню на сумму до $11 млрд.

Китай ранее заявлял, что такие действия повышают риск столкновения между сверхдержавами, а также ввел санкции против американских оборонных компаний и их руководителей.

Ранее США заявили, что Китай активно наращивает ядерный потенциал и развернул более 100 межконтинентальных баллистических ракет в новых шахтах.

В отчете Пентагона отмечалось, что Пекин рассматривает военные сценарии захвата Тайваня и может быть готов к конфликту к концу 2027 года.

