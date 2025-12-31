В российском городе Туапсе Краснодарского края после атаки дронов загорелся местный нефтеперерабатывающий завод, также есть повреждения причала в порту.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на оперативный штаб Краснодарского края и очевидцев.

Атака на НПЗ в Туапсе

Ближе к полуночи 30 декабря жители Туапсе начали сообщать в местных Telegram-каналах об атаках дронов и пожаре на нефтеперерабатывающем заводе.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки дронов в Туапсе пострадали два человека, повреждены пять домов, один из причалов в порту и оборудование на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавшие госпитализированы.

Также взрывами повреждены окна в четырех многоквартирных домах и одном частном.

На одном из причалов возгорание оперативно ликвидировали. На территории НПЗ пожар также потушили на площади в 300 кв. м.

Напомним, что поздно вечером 1 ноября прогремели мощные взрывы в Туапсе — под атакой украинских дронов оказался нефтяной терминал в порту.

Впоследствии информационное агентство Reuters сообщило, что после атаки дронов порт в Туапсе прекратил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти.

Ночью 10 ноября морские дроны атаковали город Туапсе в Краснодарском крае РФ. Сообщалось о повреждении одного из причалов.