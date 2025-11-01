Поздно вечером 1 ноября прогремели мощные взрывы в Туапсе Краснодарского края РФ. Под атакой оказался нефтяной терминал в порту.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Взрывы в Туапсе 1 ноября: что известно

По предварительной информации, ударные дроны атаковали глубоководный причал 1А для перегрузки темных и светлых нефтепродуктов в порту Туапсе. Этот нефтяной терминал принадлежит Роснефти.

Согласно данным из открытых источников, глубоководный причал имеет объем перегрузки нефтепродуктов 7 млн тонн в год.

Также сообщается, что взрывы слышали и в поселке Лазаревское Краснодарского края, который находится между Туапсе и Сочи.

Туапсе на карте

Город Туапсе находится на побережье Черного моря в предгорьях Главного Кавказского хребта. В городе есть большой морской порт и железнодорожная станция Северно-Кавказской железной дороги.

1 ноября дроны атаковали электроподстанцию в оккупированном Алчевске Луганской области. Часть города без света.

31 октября прогремели взрывы во Владимирской области — там атакована электроподстанция. Взрывы также раздавались в Ярославле — атакован нефтеперерабатывающий завод Славнефть-ЯНОС.

16 октября дроны ударили по элетроподстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

