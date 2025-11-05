Порт в российском Туапсе прекратил экспорт топлива, а местный нефтеперерабатывающий завод остановил переработку нефти после атаки украинских дронов, которая произошла 2 ноября.

Порт Туапсе в РФ приостановил экспорт топлива

Как пишет Reuters, это подтверждается данными LSEG об отслеживании суден, а также информацией от двух источников в отрасли.

2 ноября власти Краснодарского края сообщили о повреждении инфраструктуры и здания нефтеналивного терминала из-за падения обломков дронов. Администрация региона подтвердила, что атака вызвала пожар в порту Туапсе.

По информации LSEG, во время атаки в порту находились три танкера, загружавшие нефть, дизельное топливо и мазут. По состоянию на 5 ноября, все судна были отведены от причалов и стояли на якоре вблизи порта.

По данным источников, Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, владельцем которого является компания Роснефть, прекратил свою работу 3 ноября в результате повреждения инфраструктуры.

Этот нефтеперерабатывающий завод ориентирован на экспорт. Он имеет мощность 240 тыс. баррелей нефти в сутки. Предприятие производит нефть, мазут, вакуумный газойль и дизельное топливо с высоким содержанием серы.

Нефтеперерабатывающий завод, который неоднократно становился мишенью для атак дронов, в основном поставляет свою продукцию в Китай, Малайзию, Сингапур и Турцию. До атаки ожидалось, что в ноябре Туапсинский завод увеличит экспорт нефтепродуктов.

2 ноября Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение инфраструктуры РН-Туапсинского НПЗ в бухте города Туапсе Краснодарского края на территории Российской Федерации.

