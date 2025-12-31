В російському місті Туапсе Краснодарського краю після атаки дронів загорівся місцевий нафтопереробний завод, також є пошкодження причалу у порту.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на оперативний штаб Краснодарського краю та очевидців.

Атака на НПЗ у Туапсе

Ближче до опівночі 30 грудня жителі Туапсе почали повідомляти в місцевих Telegram-каналах про атаки дронів та пожежу на нафтопереробному заводі.

Зараз дивляться

За даними оперативного штабу Краснодарського краю, через атаку дронів у Туапсе постраждали дві людини, пошкоджено п’ять будинків, один із причалів у порту та обладнання на нафтопереробному заводі. Постраждалих госпіталізували.

Також вибухами пошкоджено вікна в чотирьох багатоквартирних будинках і одному приватному.

На одному з причалів загоряння оперативно ліквідували. На території НПЗ пожежу також загасили на площі в 300 кв. м.

Нагадаємо, що пізно ввечері 1 листопада пролунали потужні вибухи у Туапсе — під атакою українських дронів опинився нафтовий термінал у порту.

Згодом інформаційне агентство Reuters повідомило, що після атаки дронів порт у Туапсе припинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод зупинив перероблення нафти.

Уночі проти 10 листопада морські дрони атакували місто Туапсе, що у Краснодарському краї РФ. Повідомлялося про пошкодження одного з причалів.