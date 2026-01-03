В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе была слышна серия громких взрывов, звуки авиации и сирены.

Очевидцы сообщили о столбах дыма и временных отключениях электроэнергии в южных районах города, в частности вблизи крупной военной базы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на свидетельства местных жителей.

Взрывы в Каракасе 3 января: что известно

По словам жителей, взрывы прогремели около 02:00 по местному времени.

В разных районах города, в частности 23 de Enero и вблизи авиабазы Ла-Карлота, были слышны сирены, а взрывные волны вызывали дрожание окон.

Видео, которые распространяются в социальных сетях, демонстрируют вспышки, многочисленные взрывы и столбы дыма по меньшей мере в шести локациях Каракаса.

По предварительным предположениям, под ударами могли оказаться военные объекты, в частности авиабаза Ла-Карлота или районы вблизи президентского дворца Мирафлорес.

Официального подтверждения от властей Венесуэлы, а также заявлений со стороны США или международных организаций на данный момент нет.

Причины инцидента и точные места взрывов остаются неизвестными.

Инцидент в Каракасе произошел на фоне роста международной напряженности вокруг Венесуэлы.

По данным СМИ, лидер Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в стране.

В правительстве Венесуэлы заявили о нападении США с целью “захвата венесуэльской нефти и полезных ископаемых”.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что режим венесуэльского лидера Николаса Мадуро находится на грани краха.

Однако тогда Белый дом отрицал подготовку каких-либо боевых действий против страны.