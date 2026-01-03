Затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро означає завершення активних дій США на території країни, а подальших операцій Вашингтон не очікує.

Про це повідомив сенатор-республіканець Майк Лі після телефонної розмови з державним секретарем США Марком Рубіо.

Позиція США щодо подальших дій у Венесуелі

За словами сенатора Майка Лі, державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що Ніколаса Мадуро затримано для подальшого судового розгляду у Сполучених Штатах за кримінальними звинуваченнями.

Зараз дивляться

— Він не очікує жодних подальших дій у Венесуелі тепер, коли Мадуро перебуває під вартою в США, — зазначив Лі.

Сенатор також заявив, що удари США були “розгорнуті для захисту тих, хто виконував ордер на арешт” президента Венесуели.

Водночас Лі звернув увагу на правовий аспект операції, наголосивши, що очікує пояснень щодо її конституційного обґрунтування за відсутності оголошення війни або дозволу на застосування військової сили.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, у межах якої Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.

За словами Трампа, операція проводилася спільно з американськими правоохоронними органами, а її деталі пообіцяли оприлюднити під час пресконференції в Мар-а-Лаго.