Президент США Дональд Трамп вновь вернулся к идее установления контроля над Гренландией, которая в настоящее время находится под управлением Дании.

Об этом Трамп заявил в интервью изданию Atlantic Council.

Трамп вспомнил про Гренландию

В ответ на вопрос журналиста о Гренландии, американский президент подчеркнул, что Соединенным Штатам “абсолютно” нужна эта датская территория.

По его словам, остров находится в окружении флотов России и Китая.

— Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно… Она окружена российскими и китайскими кораблями, — заявил он.

Журналист также поинтересовался, означает ли недавняя атака США на Венесуэлу, что Соединенные Штаты готовы применить военные средства и в случае с Гренландией, чтобы взять остров под контроль силовым путем.

В ответ Дональд Трамп еще раз заявил о том, что Гренландия нужна США для обороны.

— Им придется решить это самим. Я действительно не знаю… Вы знаете, в тот момент я не имел в виду Гренландию. Но нам она абсолютно необходима. Нам она нужна для обороны, — отметил президент США.

Реакция премьер-министра Дании на заявление Трампа

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен резко осудила новое высказывание Трампа о претензиях США на Гренландию.

— Абсолютно бессмысленно говорить о том, что США должны захватить Гренландию. США не имеют права аннексировать ни одну из трех стран Датского Королевства, — заявила Фредериксен изданию Clash Report.

Напомним, после второго избрания на пост президента Трамп неоднократно говорил о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам.

Подобные заявления он делал и раньше, в частности в 2019 году.

Трамп считает, что Дания должна передать остров США для “защиты национальных интересов”, прежде всего в контексте угроз со стороны России и Китая.

Кроме того, он неоднократно подчеркивал стратегическое значение Гренландии для экономической безопасности Соединенных Штатов.