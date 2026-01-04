Трамп знову заявив, що США потрібна Гренландія
- Дональд Трамп заявив, що США "абсолютно" потрібна Гренландія, оскільки, за його словами, острів оточений флотами Росії та Китаю.
- Трамп наголосив, що Гренландія потрібна Сполученим Штатам насамперед для оборони.
Президент США Дональд Трамп знову повернувся до ідеї встановлення контролю над Гренландією, яка нині перебуває під управлінням Данії.
Про це Трамп заявив в інтерв’ю виданню Atlantic Council.
Трамп згадав про Гренландією
У відповідь на запитання журналіста щодо Гренландії, американський президент наголосив, що Сполученим Штатам “абсолютно” потрібна ця данська територія.
За його словами, острів перебуває в оточенні флотів Росії та Китаю.
– Нам справді потрібна Гренландія, абсолютно… Вона оточена російськими та китайськими кораблями, – заявив він.
Журналіст також поцікавився, чи означає нещодавня атака США на Венесуелу, що Сполучені Штати готові застосувати військові засоби й у випадку з Гренландією, щоб узяти острів під контроль силовим шляхом.
У відповідь Дональд Трамп ще раз заявив про те, що Гренландія потрібна США для оборони.
– Їм доведеться вирішити це самим. Я справді не знаю… Ви знаєте, на той момент я не мав на увазі Гренландію. Але нам вона потрібна абсолютно. Нам вона потрібна для оборони, – зазначив президент США.
Реакція прем’єрки Данії на заяву Трампа
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен різко засудила нове висловлювання Трампа про претензії США на Гренландію.
– Абсолютно безглуздо говорити про те, що США повинні захопити Гренландію. США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства, – заявила Фредеріксен виданню Clash Report.
Нагадаємо, після другого обрання на посаду президента Трамп неодноразово говорив про можливе приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.
Подібні заяви він робив і раніше, зокрема у 2019 році.
Трамп вважає, що Данія має передати острів США задля “захисту національних інтересів”, насамперед у контексті загроз із боку Росії та Китаю.
Окрім цього, він неодноразово наголошував на стратегічному значенні Гренландії для економічної безпеки Сполучених Штатів.