Президент США Дональд Трамп знову повернувся до ідеї встановлення контролю над Гренландією, яка нині перебуває під управлінням Данії.

Про це Трамп заявив в інтерв’ю виданню Atlantic Council.

Трамп згадав про Гренландією

У відповідь на запитання журналіста щодо Гренландії, американський президент наголосив, що Сполученим Штатам “абсолютно” потрібна ця данська територія.

За його словами, острів перебуває в оточенні флотів Росії та Китаю.

– Нам справді потрібна Гренландія, абсолютно… Вона оточена російськими та китайськими кораблями, – заявив він.

Журналіст також поцікавився, чи означає нещодавня атака США на Венесуелу, що Сполучені Штати готові застосувати військові засоби й у випадку з Гренландією, щоб узяти острів під контроль силовим шляхом.

У відповідь Дональд Трамп ще раз заявив про те, що Гренландія потрібна США для оборони.

– Їм доведеться вирішити це самим. Я справді не знаю… Ви знаєте, на той момент я не мав на увазі Гренландію. Але нам вона потрібна абсолютно. Нам вона потрібна для оборони, – зазначив президент США.

Реакція прем’єрки Данії на заяву Трампа

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен різко засудила нове висловлювання Трампа про претензії США на Гренландію.

– Абсолютно безглуздо говорити про те, що США повинні захопити Гренландію. США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства, – заявила Фредеріксен виданню Clash Report.

Нагадаємо, після другого обрання на посаду президента Трамп неодноразово говорив про можливе приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Подібні заяви він робив і раніше, зокрема у 2019 році.

Трамп вважає, що Данія має передати острів США задля “захисту національних інтересів”, насамперед у контексті загроз із боку Росії та Китаю.

Окрім цього, він неодноразово наголошував на стратегічному значенні Гренландії для економічної безпеки Сполучених Штатів.