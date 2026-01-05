В РФ есть три группы проблем из-за операции США в Венесуэле. И пока решения не просматриваются — наоборот, все будет усложняться. Поэтому эта операция для Украины только в плюс.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

Климкин об операции США в Венесуэле

— Первая группа политическая или статусная. СССР, а затем РФ строили свое присутствие в Латинской Америке с 50-х годов прошлого века и есть все предпосылки, что усилия будут потрачены впустую, эту страницу есть шанс перевернуть, — заявил Климкин.

По его мнению, после потери Сирии это будет означать почти потерю статуса глобального игрока и его смену на регионального. Это, по словам дипломата, прямой результат российской агрессии.

Вторая группа проблем — имиджевая.

— Пропаганда пропагандой, но дураков в мире нет. Почти все будут проводить параллели между эффективными и эффектными действиями США и “российской СВО”. Да и недавнее стратегическое соглашение между РФ и Венесуэлой показывает, чего реально стоит российская поддержка, — отметил Климкин.

Дипломат назвал главную проблему — энергетическую. Имея хорошее взаимодействие с Саудовской Аравией и контроль над нефтяными ресурсами Венесуэлы, США получат карт-бланш на контроль над ценами на нефть и ее потоками.

— То есть те самые “карты”, о которых любит говорить Трамп. Вопрос только в том, как Трамп их захочет разыграть. Речь идет не только о нас. Если вообще захочет, может подержать в рукаве. Есть над чем работать, — подытожил он.

Что известно о задержании Мадуро

Напомним, 3 января США начали масштабную спецоперацию в Венесуэле, нанеся авиаудары по столице Каракас.

Целью операции стало задержание президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого военные США вывезли в Америку вместе с его женой Силией Флорес. Им обоим инкриминируют наркоторговлю.

Кроме налаживания схем по наркоторговле, Мадуро обвиняют в незаконном владении автоматическим оружием и разрушительными устройствами, а также в сговоре с целью использования такого оружия против США.