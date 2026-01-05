Мадуро с женой не признают своей вины на суде в Нью-Йорке
- Николас Мадуро во время первого слушания в суде США заявил, что является президентом Венесуэлы, военнопленным и что его задержали в собственном доме в Каракасе.
- Мадуро и его жену обвиняют в организации наркокартеля и преступном сговоре, следующее судебное заседание назначено на 17 марта.
В понедельник, 5 января, отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро в своих первых публичных словах в суде заявил, что он является “президентом Венесуэлы”, “военнопленным”, а также сообщил, что его “задержали в его доме в Каракасе”.
Об этом сообщает Sky News.
Мадуро отрицает свою вину в суде
— Я не виновен, я порядочный человек, я все еще президент своей страны, — заявил он.
Жена Мадуро, Силия Флорес, также отрицала свою вину по предъявленным обвинениям и заявила, что она «абсолютно невиновна».
Ответы Силии Флорес и Николаса Мадуро звучали на испанском языке, после чего их переводили.
Впоследствии Мадуро согласился на предложенную судом консультацию с «консульскими должностными лицами».
Судебное слушание завершилось. Судья сообщил, что следующее заседание назначено на 17 марта.
Напомним, 3 января армия США провела в Каракасе спецоперацию по захвату Николаса Мадуро и его жены. В понедельник их передали в суд Нью-Йорка в США.
США выдвинули следующие обвинения Мадуро и его жене:
- заговор с целью наркотерроризма;
- заговор с целью ввоза кокаина;
- владение пулеметами и взрывными устройствами;
- заговор с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против США.