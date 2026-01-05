В понедельник, 5 января, отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро в своих первых публичных словах в суде заявил, что он является “президентом Венесуэлы”, “военнопленным”, а также сообщил, что его “задержали в его доме в Каракасе”.

Об этом сообщает Sky News.

Мадуро отрицает свою вину в суде

— Я не виновен, я порядочный человек, я все еще президент своей страны, — заявил он.

Жена Мадуро, Силия Флорес, также отрицала свою вину по предъявленным обвинениям и заявила, что она «абсолютно невиновна».

Ответы Силии Флорес и Николаса Мадуро звучали на испанском языке, после чего их переводили.

Впоследствии Мадуро согласился на предложенную судом консультацию с «консульскими должностными лицами».

Судебное слушание завершилось. Судья сообщил, что следующее заседание назначено на 17 марта.

Напомним, 3 января армия США провела в Каракасе спецоперацию по захвату Николаса Мадуро и его жены. В понедельник их передали в суд Нью-Йорка в США.

США выдвинули следующие обвинения Мадуро и его жене:

заговор с целью наркотерроризма;

заговор с целью ввоза кокаина;

владение пулеметами и взрывными устройствами;

заговор с целью владения пулеметами и взрывными устройствами против США.