В США против Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес выдвинут ряд обвинений. Они предстанут перед судом Нью-Йорка.

Об этом сообщила генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X.

Суд против Мадуро и его жены в Нью-Йорке

— Мадуро и его жену предадут суду в Федеральном окружном суде Южного округа Нью-Йорка, — заявила Бонди.

По ее словам, Мадуро обвиняют в сговоре с целью осуществления наркотерроризма, переправки кокаина, хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств, приобретения огнестрельного оружия и взрывных устройств для действий против США.

Сейчас смотрят

Генеральный прокурор США поблагодарила американского президента Дональда Трампа и военных Соединенных Штатов за организацию операции по задержанию Мадуро и его жены.

Утром 3 января президент США Дональд Трамп подтвердил проведение операции в Венесуэле, где американские военные захватили ее лидера Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что народ Венесуэлы должен иметь шанс на нормальную жизнь, безопасность, процветание и человеческое достоинство.

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что демократические страны и правозащитные организации давно обращали внимание на массовые преступления режима Мадуро, пытки, нарушение всех базовых свобод, фальсификацию выборов, разрушение демократии и верховенства права.