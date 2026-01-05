В РФ є три групи проблем через операцію США у Венесуелі. І поки що рішення не проглядаються – навпаки, все буде ускладнюватись. Тому ця операція для України тільки в плюс.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Климкін.

Клімкін про операцію США в Венесуелі

– Перша група політична або статусна. СРСР, а потім РФ будували свою присутність в Латинській Америці з 50-х років минулого століття і є всі передумови, що зусилля будуть змарновані, цю сторінку є шанс перегорнути, – заявив Клімкін.

На його думку, після втрати Сирії це означатиме майже втрату статусу глобального гравця та її зміну на регіонального. Це, за словами дипломата, прямий результат російської агресії.

Друга група проблем – іміджева.

– Пропаганда пропагандою, але дурних у світі немає. Майже всі проводитимуть паралелі між ефективними та ефектними діями США та “російською СВО”. Та й нещодавна стратегічна угода між РФ та Венесуелою показує, чого реально варта російська підтримка, – зауважив Клімкін.

Дипломат назвав головну проблему – енергетичну. Маючи добру взаємодію із Саудівською Аравією та контроль над нафтовими ресурсами Венесуели, США отримають карт-бланш на контроль за цінами на нафту та її потоками.

– Тобто ті самі “карти”, про які любить говорити Трамп. Питання лише в тому, як Трамп їх захоче розіграти. Мова йде не тільки про нас. Якщо взагалі захоче, може потримати в рукаві. Є над чим працювати, – підсумував він.

Що відомо про затримання Мадуро

Нагадаємо, 3 січня США розпочали масштабну спецоперацію в Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас.

Метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною Сілією Флорес. Їм обом інкримінують наркоторгівлю.

Окрім налагодження схем з наркоторгівлі, Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями та у змові з метою використання такої зброї проти США.