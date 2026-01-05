Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что, если Дональд Трамп осуществит нападение на датский остров Гренландия, это будет означать конец альянса НАТО как системы безопасности, сформированной после Второй мировой войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Фредериксен датскому телеканалу TV2.

Фредериксен ответила на новое заявление Трампа о Гренландии

Метте Фредериксен сказала, что к словам президента США необходимо относиться серьезно.

Однако любая военная агрессия против государства-члена НАТО будет иметь разрушительные последствия для всей архитектуры безопасности.

— Я считаю, что следует серьезно относиться к американскому президенту, когда он говорит, что хочет Гренландию… Но я также четко объясню, что если США решат атаковать военным путем другую страну НАТО, тогда все рухнет, включая НАТО, а следовательно, и безопасность, которая была установлена с конца Второй мировой войны, — сказала она.

В Копенгагене заявляют о крайней обеспокоенности намерениями действующей администрации США в отношении Гренландии.

В то же время Дональд Трамп настойчиво повторяет, что Соединенные Штаты “должны контролировать Гренландию”.

— Мы будем беспокоиться о Гренландии примерно через два месяца… Давайте поговорим о Гренландии через 20 дней, – заявил он журналистам 5 января на борту президентского самолета.

Напомним, 4 января Трамп снова публично заговорил о том, что США стремятся получить контроль над Гренландией.

Эту идею Трамп неоднократно озвучивал в начале своего второго президентского срока.

Дания призвала американского президента прекратить “угрозы” в адрес Гренландии, подчеркнув, что США не имеют никакого права аннексировать любую часть Датского королевства.

В 2019 году Трамп пытался приобрести Гренландию, но Дания категорически отказалась от этого предложения.