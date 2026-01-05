Прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що якщо Дональд Трамп здійснить напад на данський острів Гренландія, це означатиме кінець альянсу НАТО як системи безпеки, сформованої після Другої світомовї війни.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інтерв’ю Фредеріксен данському телеканалу TV2.

Фредеріксен відповіла на нову заяву Трампа щодо Гренландії

Метте Фредеріксен сказала, що до слів президента США необхідно ставитися серйозно.

Зараз дивляться

Однак будь-яка військова агресія проти держави-члена НАТО матиме руйнівні наслідки для всієї архітектури безпеки.

– Я вважаю, що слід серйозно ставитися до американського президента, коли він каже, що хоче Гренландію… Але я також чітко поясню, що якщо США вирішать атакувати військовим шляхом іншу країну НАТО, тоді все обвалиться, включаючи НАТО, а отже, і безпеку, яка була встановлена з кінця Другої світової війни, – сказала вона.

У Копенгагені заявляють про крайню стурбованість намірами чинної адміністрації США щодо Гренландії.

Водночас Дональд Трамп наполегливо повторює, що Сполучені Штати “повинні контролювати Гренландію”.

– Ми будемо турбуватися про Гренландію приблизно через два місяці… Давайте поговоримо про Гренландію через 20 днів, – заявив він журналістам 5 січня на борту президентського літака.

Нагадаємо, 4 січня Трамп знову публічно заговорив про те, що США прагнуть отримати контроль над Гренландією.

Цю ідею Трамп неодноразово озвучував на початку свого другого президентського терміну.

Данія закликала американського президента припинити “погрози” на адресу Гренландії наголосивши, що США не мають жодного права анексувати будь-яку частину Данського королівства.

У 2019 році Трамп намагався придбати Гренландію, але Данія категорично відмовилася від цієї пропозиції.