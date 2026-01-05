Россия использует ледокол для продолжения экспорта сжиженного природного газа с завода Арктик СПГ 2 в Арктике, который находится под санкциями США.

Это происходит в течение зимнего периода и демонстрирует, насколько Москве необходимы дополнительные суда, способные пробиваться сквозь льды.

Об этом пишет Bloomberg.

РФ использует ледокол для экспорта СПГ

Кристоф де Маржери пришвартовался к занесенному в черный список заводу Арктик СПГ 2 в понедельник и готовится осуществить третью с 20 декабря отгрузку, согласно данным отслеживания судов, собранным Bloomberg.

Танкер является единственным действующим судном в российском теневом флоте СПГ, способным круглогодично маневрировать в замерзших районах.

Лед вокруг объекта Арктик СПГ 2 становится слишком толстым для традиционных судов зимой. Одно судно в прошлом месяце было вынуждено прекратить попытку загрузки топлива из-за нарастания льда.

Кристоф де Маржери, судно класса Arc7, доставил два последних груза на плавучий накопитель Saam в Мурманском регионе России.

Топливо из этого накопителя может быть вывезено обычными судами в Китай — единственного покупателя санкционного российского СПГ.

Эта торговля, вероятно, продлится до открытия более короткого восточного морского пути, когда лед растает летом.

Россия пытается увеличить продажи газа

Продолжение экспорта стало поддержкой для России, которая пытается увеличить продажи газа на фоне усиления западных ограничений и потери Европы как главного покупателя.

Арктик СПГ 2 прошлой зимой был вынужден значительно сократить производство из-за отсутствия судов и переполненных хранилищ.

Один ледокол позволяет Арктик СПГ 2 работать примерно на 25% текущей мощности, свидетельствуют данные о движении судов.

Россия в прошлом месяце завершила строительство своего первого отечественного танкера для СПГ ледового класса Алексей Косыгин, который направляется в Арктику с Дальнего Востока страны.

Это судно также может помочь разблокировать дополнительный экспорт с того же завода.

Арктик СПГ 2, Saam и Кристоф де Маржери попали под санкции администрации бывшего президента США Джо Байдена.