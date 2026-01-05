Росія використовує криголам для продовження експорту зрідженого природного газу з заводу Арктик СПГ 2 в Арктиці, який перебуває під санкціями США.

Це відбувається протягом зимового періоду та демонструє, наскільки Москві необхідні додаткові судна, здатні пробиватися крізь льоди.

Про це пише Bloomberg.

Зараз дивляться

РФ використовує криголам для експорту СПГ

Крістоф де Маржері пришвартувався до заводу Арктик СПГ 2, занесеного до чорного списку, у понеділок і готується здійснити третє з 20 грудня відвантаження, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Танкер є єдиним діючим судном у російському тіньовому флоті СПГ, здатним цілорічно маневрувати в замерзлих районах.

Лід навколо об’єкта Арктик СПГ 2 стає занадто товстим для традиційних суден взимку. Одне судно минулого місяця було змушене припинити спробу завантаження палива через наростання льоду.

Крістоф де Маржері, судно класу Arc7, доставив два останні вантажі на плавучий накопичувач Saam у Мурманському регіоні Росії.

Паливо з цього накопичувача може бути вивезене звичайними суднами до Китаю – єдиного покупця санкційного російського СПГ.

Росія намагається збільшити продажі газу

Ця торгівля, ймовірно, триватиме до відкриття коротшого східного морського шляху, коли лід розтане влітку.

Продовження експорту стало підтримкою для Росії, яка намагається збільшити продажі газу на тлі посилення західних обмежень і втрати Європи як головного покупця.

Арктик СПГ 2 минулої зими був змушений значно скоротити виробництво через відсутність суден і переповнені сховища.

Один криголам дозволяє Арктик СПГ 2 працювати приблизно на 25% поточної потужності, свідчать дані про рух суден.

Росія минулого місяця завершила будівництво свого першого вітчизняного танкера для СПГ льодового класу Олексій Косигін, який прямує до Арктики з Далекого Сходу країни.

Це судно також може допомогти розблокувати додатковий експорт з того самого заводу.

Арктик СПГ 2, Saam і Крістоф де Маржері потрапили під санкції адміністрації колишнього президента США Джо Байдена.