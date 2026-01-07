Российская Федерация может представлять значительную угрозу для НАТО раньше, чем предполагалось на Западе. Особенно – в случае прекращения огня в Украине, ведь это освободит войска РФ и позволит им перевооружиться и восстановиться.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Как Россия угрожает НАТО: детали прогноза ISW

По данным исследователей, в немецком военном документе описано, как РФ использует скрытые атаки против немецкой инфраструктуры, чтобы подготовиться к потенциальной войне между Москвой и НАТО в будущем.

Сейчас смотрят

Документ подчеркивает, что Кремль усиливает собственные скрытые атаки на ключевые объекты инфраструктуры в Германии.

Вероятно, это подготовка к более масштабному конфликту.

Помимо прочего, в военном документе рассматриваются российские кибероперации и такие кампании влияния, как подготовка к военному противостоянию.

Отмечается, что Германия ожидает, что сначала РФ нацелится на ее энергетическую и оборонную инфраструктуру, учитывая роль ФРГ как центра НАТО по перемещению и поддержке войск.

Также прогнозируется, что после открытого вооруженного нападения на восточный фланг Альянса РФ будет рассматривать Германию как приоритетную цель для ударов ракетами большой дальности и дронами.

Согласно оценке, содержащейся в документе, РФ разовьет такие возможности и стратегические варианты не позднее 2029 года, даже если война против Украины будет продолжаться без изменений.

– Скрытые российские атаки против немецкой инфраструктуры, вероятно, являются частью российской кампании Нулевая фаза – фазы создания информационных и психологических условий для подготовки к возможной войне между НАТО и Россией в будущем, – прогнозируют в ISW.

Ранее сообщалось, что Германия может разместить контингент в соседней с Украиной стране НАТО.