Німеччина після припинення вогню в Україні може направити свій військовий контингент до країн НАТО, що межують з українською територією.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час пресконференції за підсумками зустрічі Коаліції охочих.

Мерц про розміщення німецького контингенту після перемир’я

Глава німецького уряду наголосив, що Берлін і надалі робитиме свій внесок у підтримку України, зокрема на політичному, фінансовому та військовому рівнях.

Він окреслив можливі варіанти участі Німеччини у забезпеченні безпеки після припинення бойових дій.

– Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладення перемир’я, – сказав він.

Канцлер звернув увагу на те, що формат і масштаби внеску Німеччини в гарантії безпеки України мають бути затверджені федеральним урядом і Бундестагом після того, як будуть визначені всі необхідні умови.

– Від себе і від імені Федерального уряду хочу сказати: ми принципово нічого не виключаємо, – наголосив Мерц.

За його словами, на цей момент повний пакет гарантій безпеки ще не погоджено, однак уже існують конкретні пропозиції.

Мерц зазначив, що в межах таких гарантій має поєднуватися два підходи: розміщення військ безпосередньо в Україні та додаткове розміщення сил у сусідніх з нею державах, які можуть бути залучені у разі нової агресії з боку Росії.

– Йдеться не тільки про військову підтримку України. Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі. Йдеться про тривале збереження політичного порядку миру і свободи на всьому європейському континенті. Ми його завжди захищали, – сказав Мерц.

Нагадаємо, у Парижі було підписано спільну декларацію всіх держав Коаліції охочих, що стосується гарантій безпеки, а також окремі тристоронні декларації за участю Франції, Великої Британії та України.

Про це повідомили Еммануель Макрон, Володимир Зеленський, Кір Стармер та Фрідріх Мерц.

Очільники держав наголосили на взятих зобов’язаннях щодо подальшого поглиблення довгострокової співпраці з Україною у сфері оборони.