Російська Федерація може становити значну загрозу для НАТО раніше, ніж передбачалося на Заході. Особливо – у разі припинення вогню в Україні, адже це звільнить війська РФ та дозволить їм переозброїтися та відновитися.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як Росія загрожує НАТО: деталі прогнозу ISW

За даними дослідників, у німецькому військовому документі описано, як РФ використовує приховані атаки проти німецької інфраструктури, щоб підготуватися до потенційної війни між Москвою та НАТО у майбутньому.

Документ наголошує, що Кремль посилює власні приховані атаки на ключові об’єкти інфраструктури в Німеччині.

Ймовірно, це підготовка до більш масштабного конфлікту.

Крім іншого, у військовому документі розглядаються російські кібероперації та такі кампанії впливу, як підготовка до військового протистояння.

Зазначається, що Німеччина очікує, що спершу РФ націлиться на її енергетичну та оборонну інфраструктуру, зважаючи на роль ФРН як центру НАТО з переміщення та підтримки військ.

Також прогнозується, що після відкритого збройного нападу на східний фланг Альянсу РФ розглядатиме Німеччину як пріоритетну ціль для ударів ракетами великої дальності та дронами.

Згідно з оцінкою, яка міститься в документі, РФ розвине такі можливості та стратегічні варіанти найпізніше до 2029 року, навіть якщо війна проти України триватиме без змін.

– Приховані російські атаки проти німецької інфраструктури, ймовірно, є частиною російської кампанії Нульова фаза – фази створення інформаційних та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією у майбутньому, – прогнозують в ISW.

Раніше повідомлялось, що Німеччина може розмістити контингент у сусідній з Україною країні НАТО.