Сенат США в четверг, 8 января, принял процедурное решение по резолюции, которая запрещает президенту Дональду Трампу вести дальнейшие военные действия против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

Это редкий случай критики республиканского лидера со стороны собственной партии, пишет Reurets.

Сенат США ограничил полномочия Трампа в отношении Венесуэлы

Голосование за процедурную меру по продвижению резолюции о военных полномочиях состоялось с результатом 52 голоса против 47.

Пять республиканцев присоединились ко всем демократам, поддержав инициативу. Один сенатор-республиканец воздержался от голосования.

Трамп отреагировал на голосование в Сенате по ограничению его полномочий в отношении Венесуэлы.

— Республиканцам должно быть стыдно за сенаторов, которые только что проголосовали вместе с демократами, пытаясь лишить нас полномочий бороться и защищать США. Сьюзен Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол, Джош Гоули и Тодд Янг никогда больше не должны быть избраны на должности, — написал Трамп в сети Truth Social.

Он добавил, что “это голосование серьезно ослабляет самооборону Америки и национальную безопасность, ограничивая полномочия президента как главнокомандующего”.

— В любом случае, несмотря на его глупость, закон о военных полномочиях является неконституционным и полностью нарушает статью II Конституции, как это определяли все президенты и их министерства юстиции до меня. Тем не менее, еще более важное голосование в Сенате по этому вопросу состоится на следующей неделе, — добавил американский лидер.

Голосование состоялось через несколько дней после того, как американские вооруженные силы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время драматической военной операции в Каракасе в минувшую субботу.

Критика Трампа, прозвучавшая через день после того, как ведущие члены правительства провели брифинг для всех членов Конгресса по венесуэльской политике, свидетельствовала об изменении настроений в Сенате.

Это стало значительной победой для законодателей, которые настаивают, что именно Конгресс, а не президент, должен обладать полномочиями направлять войска на войну, как предусмотрено Конституцией.

В то же время резолюция сталкивается с серьезными препятствиями на пути к вступлению в силу.

Даже в случае одобрения Сенатом резолюция должна также получить поддержку контролируемой республиканцами Палаты представителей и набрать две трети голосов как в Палате представителей, так и в Сенате, чтобы преодолеть ожидаемое вето Трампа.