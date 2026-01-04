Венесуэла обладает крупнейшими подтвержденными запасами нефти в мире — около 303 млрд баррелей, что составляет почти 20% глобальных запасов, и именно это делает страну ключевой в энергетических расчетах США.

Об этом сообщает CNN.

Запасы нефти в Венесуэле: что известно

По данным СМИ, несмотря на рекордные запасы, Венесуэла добывает только около 1 млн баррелей нефти в сутки, что составляет менее 1% мировой добычи.

Это меньше половины от того, что производилось до прихода к власти Николаса Мадуро в 2013 году, и меньше трети от 3,5 млн баррелей, которые добывались до внедрения социалистического режима.

Упадок отрасли объясняется санкциями, экономическим кризисом, недостатком инвестиций и критическим износом инфраструктуры — часть трубопроводов не обновлялась более 50 лет.

Нефть Венесуэлы — тяжелая и высокосернистая, ее сложно добывать и перерабатывать, но она критически важна для производства:

дизельного топлива;

асфальта;

топлива для промышленности и тяжелой техники.

Большинство нефтеперерабатывающих заводов США исторически строились именно под венесуэльскую нефть и работают с ней эффективнее, чем с американской легкой нефтью.

Почему нефть Венесуэлы выгодна именно США

Венесуэла географически близка к США, а ее нефть относительно дешевая из-за сложности переработки.

Восстановление доступа к этому сырью могло бы:

уменьшить дефицит дизеля в мире;

стабилизировать цены на топливо;

открыть новые возможности для американских энергетических компаний.

По оценкам, полное восстановление отрасли может стоить до $58 млрд и займет годы.

Аналитики считают, что краткосрочное влияние на цены на нефть будет ограниченным.

Даже в случае политической стабилизации Венесуэла не сможет быстро нарастить добычу.

Ожидается, что реальное влияние на глобальный рынок возможно только в перспективе 5-10 лет, и только при условии масштабных инвестиций и стабильной ситуации в стране.

Что известно об операции США в Венесуэле

Напомним, что 3 января США нанесли удары по Венесуэле, задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес.

Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила, что Николас Мадуро и его жена Силия Флорес предстанут перед судом в Нью-Йорке по ряду тяжких обвинений, в частности в наркотерроризме и контрабанде кокаина.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут временно управлять Венесуэлой, пока в стране не обеспечат безопасный и контролируемый переход власти.

Управление, отметил Трамп, будут осуществлять высокопоставленные чиновники администрации Соединенных Штатов, а американские нефтяные компании могут быть привлечены к восстановлению энергетической инфраструктуры страны.

4 января стало известно, что решением Конституционной палаты Верховного суда обязанности президента Венесуэлы возложены на вице-президента Делси Родригес.