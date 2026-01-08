Сенат США у четвер, 8 січня, ухвалив процедурне рішення щодо резолюції, яка забороняє президенту Дональду Трампу вести подальші військові дії проти Венесуели без схвалення Конгресу.

Це рідкісний випадок критики республіканського лідера з боку власної партії, пише Reurets.

Сенат США обмежив повноваження Травмпа щодо Венесуели

Голосування за процедурну міру щодо просування резолюції про воєнні повноваження відбулося з результатом 52 голосів проти 47-ми.

Зараз дивляться

П’ять республіканців приєдналися до всіх демократів, підтримавши ініціативу. Один сенатор-республіканець утримався від голосування.

Трамп відреагував на голосування у Сенаті щодо обмеження його повноважень щодо Венесуели.

– Республіканцям має бути соромно за сенаторів, які щойно проголосували разом із демократами, намагаючись позбавити нас повноважень боротися та захищати США. Сьюзен Коллінз, Ліза Мурковскі, Ренд Пол, Джош Гоулі та Тодд Янг ніколи більше не повинні бути обрані на посади, – написав Трамп у мережі Truth Social.

Він додав, що “це голосування серйозно послаблює самооборону Америки та національну безпеку, обмежуючи повноваження президента як головнокомандувача”.

– У будь-якому разі, попри його дурість, закон про воєнні повноваження є неконституційним і повністю порушує статтю II Конституції, як це визначали всі президенти та їхні міністерства юстиції до мене. Тим не менш, ще важливіше голосування в Сенаті з цього питання відбудеться наступного тижня, – додав американський лідер.

Голосування відбулося через декілька днів після того, як американські збройні сили захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро під час драматичної військової операції в Каракасі минулої суботи.

Критика Трампа, яка пролунала через день після того, як провідні члени уряду провели брифінг для всіх членів Конгресу щодо венесуельської політики, засвідчила зміну настроїв у Сенаті.

Це стало значною перемогою для законодавців, які наполягають, що саме Конгрес, а не президент, має володіти повноваженнями направляти війська на війну, як передбачено Конституцією.

Водночас резолюція стикається із серйозними перешкодами на шляху до набуття чинності.

Навіть у разі схвалення Сенатом резолюція має також отримати підтримку контрольованої республіканцями Палати представників і набрати дві третини голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті, аби подолати очікуване вето Трампа.