Глобальный экономический рост несколько замедлится в 2026 году, поскольку тарифы президента США Дональда Трампа будут иметь на нее более ощутимое влияние.

Геополитическая неопределенность будет распространяться.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на ежегодную оценку ООН.

Глобальный экономический рост замедлится

По прогнозам, мировая экономика вырастет на 2,7% в этом году по сравнению с ожидаемыми 2,8% в 2025 году, сообщает ООН в своем исследовании Мировая экономическая ситуация и перспективы, обнародованном в четверг.

Ожидается, что к 2027 году рост снова повысится до 2,9%.

В прошлом году международная экономика смогла поглотить шок от тарифов, которые Трамп ввел в апреле 2025 года в отношении большинства торговых партнеров США, но их эффект “станет более очевидным в 2026 году”, отмечается в отчете.

Прогнозируется, что рост мировой торговли, который оценивается на уровне 3,8% в 2025 году, замедлится до 2,2% в этом году.

Помимо напряженности вокруг торговли, ООН видит другие риски, в частности геополитические конфликты, которые могут снизить темпы роста, компенсируя более высокие потребительские расходы и более стабильные рынки труда.

— Сочетание экономической, геополитической и технологической напряженности меняет глобальный ландшафт, порождая новую экономическую неопределенность и социальную уязвимость, — заявил генеральный секретарь Антониу Гутерреш.

Мировая экономика уже несколько лет растет более медленными темпами, чем в десятилетие перед пандемией, когда рост в среднем составлял 3,2%.

Исключением из общего прогноза замедления на этот год являются США, где исследователи ожидают незначительного повышения роста до 2% с 1,9% в 2025 году “при поддержке экспансионной фискальной и монетарной политики”.

Однако союзники США, такие как ЕС и Япония, отметят незначительное снижение темпов роста, согласно прогнозу ООН. В Китае, который является ключевой мишенью американских тарифов, прогнозируется замедление роста до 4,6% с 4,9%.