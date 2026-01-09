Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив про посилення репресій у зв’язку із масовими протестами та звинуватив США в підбурюванні людей до демонстрацій, які почалися через економічні умови і вже набули закликів до політичних реформ.

Про це повідомляє The Guardian.

Хаменеї пригрозив силовою відповіддю

Сьогодні у своїй першій промові з моменту початку протестів 13 днів тому Алі Хаменеї попередив про посилення репресій. Він назвав протестувальників вандалами і диверсантами, та звинуватив їх у роботі на користь іноземних інтересів.

– Протестувальники руйнують власні вулиці, щоб порадувати президента іншої країни, тому що він сказав, що прийде їм на допомогу, – сказав Хаменеї, маючи на увазі Дональда Трампа.

Дональд Трамп погрожував втручанням, якщо влада Ірану буде вбивати протестувальників. Президент США припустив, що Хаменеї готується до втечі з Ірану, і зараз шукає, куди б поїхати.

Очільник судової влади Ірану Голамхоссейн Мохсені Еджеї заявив, що наслідки для демонстрантів будуть максимальними і без будь-якої юридичної поблажливості.

Протестувальники заповнили вулиці Ірану вночі, попри вимкнення інтернету по всій країні та посилення репресій.

Протестувальники на вулицях Тегерана влаштовували підпали будівель іранських державних телерадіокомпаній, і піднімали прапор з емблемою лева і сонця – прапор Ірану до революції 1979 року, яка привела до влади чинний режим.

Активні протести тривають і у всіх провінціях Ірану. Така ситуація є найбільш серйозним викликом для влади за останні роки.

Протести розпочалися 28 грудня після раптового знецінення національної валюти, але швидко переросли у вимоги політичних реформ і припинення правління режиму.

Насильство проти демонстрантів

25-річна художниця Маріам, яка брала участь у протестах в Тегерані, заявила, що місцева поліція цілиться в очі людям.

– Фараджа [поліція в формі], Басідж [парамілітарна міліція] і навіть вбивчі загони в цивільному одязі врізаються в натовп на мотоциклах. Я не знаю, як довго буде працювати інтернет, але нас тисячі на вулицях, і я боюся, що прокинуся і дізнаюся про сотні жертв, – заявила Маріам.

За даними американського інформаційного агентства Human Rights Activists, в результаті насильства, пов’язаного з протестами, загинули щонайменше 42 людини, а понад 2270 були затримані.

Державні ЗМІ заявили, що Іран нібито затримав серед протестувальників агентів ізраїльської Моссаду. А іранський телеканал Press TV повідомив, що нібито ізраїльська шпигунська група планувала операцію вбивства під “чужим прапором”, щоб звинуватити державу в загибелі цивільних.

Влада відключила інтернет в Ірані приблизно о 20:00 за місцевим часом у четвер ввечері.

