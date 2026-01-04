По меньшей мере 16 человек погибли во время беспорядков в Иране, которые продолжаются уже неделю.

Протесты из-за стремительного роста инфляции распространились по всей стране, вызвав жестокие столкновения между демонстрантами и силами безопасности.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правозащитные организации.

Реакция властей Ирана и угрозы Трампа

О погибших и задержанных в течение недели сообщали как государственные СМИ, так и правозащитные группы, хотя цифры разнятся.

Протесты стали самыми масштабными за три года. Высокопоставленные чиновники реагировали мягче, чем во время некоторых предыдущих волн беспорядков, в момент, когда Исламская Республика находится в уязвимом положении на фоне разрушенной экономики и нарастающего международного давления.

Президент Масуд Пезешкиян призвал Министерство внутренних дел применять “доброжелательный и ответственный” подход к протестующим, заявив, что “общество нельзя убедить или успокоить силовыми методами”.

Эта риторика является самой примирительной из тех, которые до сих пор использовала иранская власть. На этой неделе она признала экономические трудности и пообещала диалог, даже когда силы безопасности подавляли публичные протесты на улицах.

Президент США Дональд Трамп пригрозил прийти на помощь протестующим в случае насилия. Он заявил, что “мы готовы и ждем команды”, не уточнив, какие именно действия рассматриваются.

Это предупреждение вызвало ответные угрозы со стороны иранских чиновников, которые пообещали нанести удар по американским войскам в регионе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран “не уступит врагу”.

Количество погибших протестующих

Курдская правозащитная организация Hengaw сообщила о гибели по меньшей мере 17 человек с начала протестов. По данным HRANA, сети правозащитников, погибли по меньшей мере 16 человек, еще 582 человека были арестованы.

Начальник иранской полиции Ахмад-Реза Радан сообщил государственным СМИ, что в последние два дня силовики арестовывали организаторов протестов. По его словам, “задержано большое количество лидеров, которые координировали действия через интернет”.

Полиция сообщила, что только в столице Тегеране арестовали 40 человек за публикацию “фейковых постов” о протестах, которые, по мнению властей, дезинформируют общество.

География протестов и масштаб беспорядков

Самые жестокие столкновения произошли в западных регионах Ирана, хотя протесты и столкновения с полицией также происходили в Тегеране, центральных областях и южной провинции Белуджистан.

В субботу вечером губернатор города Кум — религиозного центра иранского шиитского духовенства — сообщил о гибели двух человек во время беспорядков. По его словам, одна из жертв погибла в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Государственное агентство Tasnim сообщило, что власти задержали администратора соцсетей, которые призывали людей выходить на протесты.

Экономический кризис как причина протестов

Протесты начались неделю назад. Сначала на них вышли торговцы с базаров и владельцы магазинов, затем присоединились студенты, а позже волна недовольства охватила провинциальные города.

В некоторых городах протестующие выкрикивали лозунги против духовной власти Ирана.

Страна переживает тяжелый экономический кризис: с марта инфляция превысила 36%, а национальная валюта риал потеряла половину стоимости по отношению к доллару. Это значительно ухудшило жизнь обычных иранцев.

Международные санкции из-за ядерной программы Ирана снова действуют, правительство не справляется с поставками воды и электроэнергии по всей стране, а международные финансовые организации прогнозируют экономический спад в 2026 году.

В субботу Хаменеи заявил, что власть готова к диалогу с протестующими, но “бунтовщиков нужно поставить на место”.

В воскресенье вице-президент Мохаммадреза Ареф признал, что в стране есть проблемы, но одновременно предостерег: некоторые силы пытаются использовать протесты в собственных целях.

— Мы ожидаем, что молодежь не поддастся на провокации врагов, — заявил Ареф в комментарии государственным СМИ.