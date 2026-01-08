В ЕС рассматривают сценарий, в рамках которого страны Европы могут позволить США расширить свое присутствие в Гренландии в обмен на то, что Вашингтон предоставит Украине более жесткие гарантии безопасности.

ЕС обсуждает различные сценарии по гарантиям безопасности для Украины

Как пишет Politico, европейский дипломат заявил, что один из обсуждаемых сценариев касается расширения присутствия США в Гренландии в обмен на более сильные гарантии безопасности для Украины от Вашингтона. Он назвал такой подход пакетной договоренностью по принципу “безопасность в обмен на безопасность”.

В Politico отмечают, что хотя этот вариант в ЕС считают “горькой пилюлей”, его рассматривают как менее рискованный, в отличие от отказа от каких-либо договоренностей.

Сейчас смотрят

— Хотя это кажется горькой пилюлей, ее может быть легче проглотить, чем альтернативу, которая раздражает Трампа, который может ответить санкциями, выйти из мирных переговоров или поддержать Путина (российского диктатора Владимира Путина, — Ред.) в переговорах с Украиной, — пишет Politico.

К слову, издание Bloomberg писало, что американские чиновники спешат найти варианты деловых соглашений и другие способы укрепления связей с Гренландией после возобновленного требования президента США Дональда Трампа взять остров под контроль.