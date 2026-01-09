Президент США Дональд Трамп припустив, що для Сполучених Штатів може постати вибір між підтримкою НАТО та отриманням контролю над Гренландією.

Про це американський лідер заявив в інтерв’ю The New York Times.

Заява Трампа про НАТО та Гренландію: що сказав президент США

Відповідаючи на запитання про те, що є пріоритетом для його адміністрації — збереження Північноатлантичного альянсу чи контроль над Гренландією, Дональд Трамп не дав прямої відповіді, зазначивши, що, “можливо, доведеться обирати”.

Він також наголосив, що НАТО фактично не має сенсу без участі Сполучених Штатів, які, за його словами, залишаються ключовим елементом трансатлантичного альянсу.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа обговорювала можливість одноразових грошових виплат кожному мешканцю Гренландії у розмірі від $10 тис. до $100 тис. з метою стимулювати відокремлення острова від Данії та його приєднання до США.

Йдеться про сценарій, який у Білому домі розглядають як один з інструментів посилення американського контролю над Гренландією.

Населення острова становить близько 57 тисяч осіб, а конкретні механізми та терміни можливих виплат наразі не визначені.

Попри заяви влади Данії та уряду Гренландії в Нууку про те, що острів не продається, питання контролю над Гренландією залишається частиною ширшої геополітичної дискусії в адміністрації Трампа.