Совет Безопасности ООН созывает экстренное заседание 12 января из-за атак РФ — Сибига
- Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание 12 января после запроса Украины из-за атак России.
- На заседании будут рассматриваться нарушения Россией Устава ООН и меры по защите гражданских лиц и поддержке суверенитета Украины.
В понедельник, 12 января, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание на фоне недавних атак России по Украине, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.
Совет безопасности ООН соберется 12 января
По словам министра, заседание состоится после срочного запроса Украины.
— На заседании будут рассматриваться вопиющие нарушения Россией Устава ООН. Мы призываем членов Совета Безопасности продемонстрировать единство в стремлении остановить агрессию, защитить гражданских людей и подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета Украины, — написал глава МИД в сети Х.
Он подчеркнул, что российские атаки подрывают международную безопасность и мирные усилия США, европейских государств и других партнеров.
— Международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы обеспечить ответственность, усилить давление на агрессора и восстановить длительный мир, — подытожил министр.
Напомним, в ночь с 8 на 9 января враг совершил 278 воздушных атак по территории Украины, выпустив 36 ракет и 242 беспилотника различных типов.
По данным Воздушных сил, среди примененных РФ средств был 1 баллистический ракетный комплекс средней дальности Орешник, запущенный с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.
В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 9 января погибли четыре человека, более 20 получили ранения.
Погиб врач, прибывший на вызов после первого попадания дрона в Дарницком районе.