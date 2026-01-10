В понедельник, 12 января, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание на фоне недавних атак России по Украине, в частности с применением баллистической ракеты средней дальности.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

Совет безопасности ООН соберется 12 января

По словам министра, заседание состоится после срочного запроса Украины.

— На заседании будут рассматриваться вопиющие нарушения Россией Устава ООН. Мы призываем членов Совета Безопасности продемонстрировать единство в стремлении остановить агрессию, защитить гражданских людей и подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета Украины, — написал глава МИД в сети Х.

Он подчеркнул, что российские атаки подрывают международную безопасность и мирные усилия США, европейских государств и других партнеров.

— Международное сообщество должно действовать немедленно, чтобы обеспечить ответственность, усилить давление на агрессора и восстановить длительный мир, — подытожил министр.

Напомним, в ночь с 8 на 9 января враг совершил 278 воздушных атак по территории Украины, выпустив 36 ракет и 242 беспилотника различных типов.

По данным Воздушных сил, среди примененных РФ средств был 1 баллистический ракетный комплекс средней дальности Орешник, запущенный с полигона Капустин Яр в Астраханской области РФ.

В результате массированной атаки РФ на Киев в ночь на 9 января погибли четыре человека, более 20 получили ранения.

Погиб врач, прибывший на вызов после первого попадания дрона в Дарницком районе.