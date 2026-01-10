У понеділок, 12 січня, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання на тлі нещодавніх атак Росії по Україні, зокрема із застосуванням балістичної ракети середньої дальності.

Про це заявив глава МЗС України Андрій Сибіга.

Рада безпеки ООН збереться 12 січня

За словами міністра, засідання відбудеться після термінового запиту України.

– На засіданні розглядатимуться кричущі порушення Росією Статуту ООН. Ми закликаємо членів Ради Безпеки продемонструвати єдність у прагненні зупинити агресію, захистити цивільних людей та підтвердити непохитну підтримку суверенітету України, – написав очільник МЗС у мережі Х.

Він наголосив, що російські атаки підривають міжнародну безпеку та мирні зусилля США, європейських держав та інших партнерів.

– Міжнародна спільнота має діяти негайно, щоб забезпечити відповідальність, посилити тиск на агресора та відновити тривалий мир, – підсумував міністр.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 січня ворог здійснив 278 повітряних атак по території України, випустивши 36 ракет та 242 безпілотників різних типів.

За даними Повітряних сил, серед застосованих РФ засобів був 1 балістичний ракетний комплекс середньої дальності Орєшнік, запущений з полігону Капустин Яр в Астраханській області РФ.

Унаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 9 січня загинуло четверо людей, понад 20 отримали поранення.

Загинув лікар, який прибув на виклик після першого влучання дрона у Дарницькому районі.