Этой ночью Россия осуществила очередную комбинированную атаку по мирным городам Украины.

Наибольшие потери понесла столица – есть погибшие и десятки раненых, среди них медики.

Под ракетный удар также попал Львов – враг применил баллистическую ракету сверхвысокой скорости.

В то же время непогода заставила несколько областей перейти на дистанционное обучение, а в США приняли резонансные политические решения и прозвучали новые геополитические заявления.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на Киев

В ночь на 9 января прогремели взрывы в Киеве во время массированной комбинированной атаки с использованием ракет и беспилотников.

В результате атаки на столицу погибли четыре человека, еще 19 человек пострадали, из них 14 госпитализировали. Остальным помощь оказали на месте.

Среди погибших — медицинский работник, еще четверо медиков получили ранения, оказывая помощь пострадавшим во время атаки.

В результате обстрела повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, зафиксированы перебои с электро- и водоснабжением в части города.

Атака на Львов

Взрывы во Львове прогремели ночью 9 января. В 23:47 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры города, применив баллистическую ракету.

Как сообщили в Воздушном командовании Запад, воздушная цель двигалась по баллистической траектории со скоростью около 13 тыс. км в час, что значительно затрудняет ее перехват средствами ПВО.

Тип ракеты, которой Россия нанесла удар по Львову, установят после детального изучения ее обломков.

Ранее местные власти сообщали, что в результате атаки пострадал объект критической инфраструктуры.

Все службы работали в усиленном режиме. Проведенные проверки показали, что радиационный фон и состояние воздуха остаются в пределах нормы.

Непогода в Украине: школы переходят на дистанционное обучение

Из-за осложнения погодных условий — сильных снегопадов, гололеда и порывистого ветра — 9 января в ряде регионов Украины изменили формат образовательного процесса.

Одесская область. В регионе объявлен желтый уровень опасности.

По решению областных властей, обучение в школах организовано в дистанционном формате из соображений безопасности учеников.

Киевская область. Из-за приближения мощного циклона школам, которые планировали возобновить обучение после каникул, рекомендовали продлить каникулы или перейти на онлайн-формат.

Детские сады работают в режиме дежурных групп.

Ровенская область. Школы области также работают дистанционно.

Решение приняли из-за прогнозируемого усиления снегопадов и сложной ситуации на дорогах.

Сенат США ограничил полномочия президента в отношении Венесуэлы

Сенат США принял процедурное решение по резолюции, которая ограничивает полномочия президента на ведение военных действий против Венесуэлы без одобрения Конгресса.

За документ проголосовали 52 сенатора, против — 47.

Пятеро республиканцев поддержали демократов, еще один сенатор воздержался. Окончательное голосование ожидается на следующей неделе.

Это решение рассматривают как важный шаг в борьбе законодателей за возвращение контроля Конгресса над вопросами применения военной силы.

США рассматривают выплаты гренландцам до $100 тыс.

В администрации президента США Дональда Трампа рассматривают возможность единовременных денежных выплат жителям Гренландии с целью побудить их к отделению от Дании и присоединению к Соединенным Штатам.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По их словам, среди советников американского президента обсуждают суммы от $10 тыс. до $100 тыс. на одного человека.

Конкретные механизмы реализации и возможные сроки таких выплат пока не определены.

Идею прямых выплат рассматривают как один из вариантов фактического выкупа острова, население которого составляет около 57 тыс. человек.

Это происходит несмотря на неоднократные заявления властей в Копенгагене и Нууку о том, что Гренландия не является объектом продажи.

По данным источников, этот сценарий является частью более широкого набора вариантов, которые обсуждаются в администрации Трампа для установления контроля над островом.

Среди них — не только экономические и политические инструменты, но и потенциальное применение американских вооруженных сил.

Сообщается, что после резонансной операции США в Венесуэле обсуждение гренландского вопроса в Белом доме существенно активизировалось, а часть советников президента пытается использовать этот импульс для реализации других геополитических целей.

В то же время, согласно опросам, большинство жителей Гренландии поддерживают идею независимости от Дании, но не выражают желания становиться частью Соединенных Штатов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 416-е сутки.

