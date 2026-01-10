Ночью ударные дроны атаковали Волгоградскую область России, на территории нефтебазы прогремели взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Атака дронов на Волгоградскую область 10 января: что известно

По словам Андрея Бочарова, ночью российские подразделения противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. В Октябрьском районе в результате падения обломков дронов зафиксирован очаг возгорания на территории нефтебазы.

На месте работают пожарные и оперативные службы.

По предварительным данным, пострадавших нет.

За ночь над Россией и аннексированным Крымом сбиты 59 дронов, заявили в Минобороны РФ. Над Волгоградской областью сбили один беспилотник.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.