В Волгоградской области дроны атаковали нефтебазу: какие последствия
Ночью ударные дроны атаковали Волгоградскую область России, на территории нефтебазы прогремели взрывы.
Об этом сообщает Telegram-канал Astra со ссылкой на губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.
Атака дронов на Волгоградскую область 10 января: что известно
По словам Андрея Бочарова, ночью российские подразделения противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. В Октябрьском районе в результате падения обломков дронов зафиксирован очаг возгорания на территории нефтебазы.
На месте работают пожарные и оперативные службы.
По предварительным данным, пострадавших нет.
За ночь над Россией и аннексированным Крымом сбиты 59 дронов, заявили в Минобороны РФ. Над Волгоградской областью сбили один беспилотник.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 417-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.