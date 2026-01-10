Вночі ударні дрони атакували Волгоградську область Росії, на території нафтобази пролунали вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra із посиланням на губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова.

Атака дронів на Волгоградську область 10 січня: що відомо

За словами Андрія Бочарова вночі російські підрозділи протиповітряної оборони відбивали атаку безпілотників. В Октябрському районі в результаті падіння уламків дронів зафіксовано осередок загоряння на території нафтобази.

На місці працюють пожежні та оперативні служби.

За попередніми даними, постраждалих немає.

За ніч над Росією та анексованим Кримом збито 59 дронів, заявили в Міноборони РФ. Над Волгоградською областю збили один безпілотник.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.