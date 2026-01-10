Европа должна интегрировать свою оборонную промышленность, чтобы иметь собственные средства сдерживания, “не зависящие от третьих стран”, а также “продвигаться к созданию европейской армии”, говорит министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Хосе Мануэль Альбарес о важности создания Европой собственной армии

Глава испанского внешнеполитического ведомства прокомментировал текущую глобальную ситуацию, признав, в частности, что с вмешательством США в Венесуэлу или их угрозами по отношению к Гренландии мы “без всякого сомнения” наблюдаем “попытку изменить правила международного порядка”.

И именно сейчас, отметил он, Европа должна осознать “свою силу” и подтвердить свои принципы, заключающиеся в том, чтобы не допустить войны на континенте и “никогда не использовать принуждение как инструмент внешней политики”.

Сейчас смотрят

Министр выразил сожаление, что после “десятилетий крепкого союза” между Вашингтоном и Брюсселем, основанного на общих ценностях и выгодах для обеих сторон, в США появилось правительство Дональда Трампа, которое имеет “другие взгляды”.

Учитывая такую ​​позицию, он настаивает, что европейцы не должны смириться.

В то же время, угрозы Трампа не приведут к распаду НАТО, считает Хосе Мануэль Альбарес.

– Я даже не рассматриваю это как гипотезу, – сказал он.

Ранее глава Европейской народной партии Манфред Вебер призвал к созданию “европейского НАТО”, потому что, по его словам, больше нельзя безоговорочно полагаться на США.