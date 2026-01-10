Європа повинна інтегрувати свою оборонну промисловість, щоб мати власні засоби стримування, “не залежні від третіх країн”, і навіть “просуватися до створення європейської армії”, каже міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес.

Хосе Мануель Альбарес про важливість створення Європою власної армії

Очільник іспанського зовнішньополітичного відомства прокоментував поточну глобальну ситуацію, визнавши, зокрема, що з втручанням США у Венесуелу або їхніми погрозами щодо Гренландії ми “без будь-якого сумніву” спостерігаємо “спробу змінити правила міжнародного порядку”.

І саме зараз, зауважив він, Європа має усвідомити “свою силу” і підтвердити свої принципи, які полягають у тому, щоб не допустити війни на континенті і “ніколи не використовувати примус як інструмент зовнішньої політики”.

Зараз дивляться

Міністр висловив жаль, що після “десятиліть міцного союзу” між Вашингтоном і Брюсселем, заснованого на спільних цінностях і вигодах для обох сторін, у США з’явився уряд Дональда Трампа, який має “інші погляди”.

Враховуючи таку позицію, він наполягає, що європейці не повинні “змиритися”.

Водночас погрози Трампа не призведуть до розпаду НАТО, вважає Хосе Мануель Альбарес.

– Я навіть не розглядаю це як гіпотезу, – сказав він.

Нещодавно голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до створення “європейського НАТО”, тому що, за його словами, більше не можна беззастережно покладатися на США.