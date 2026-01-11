Дипломаты из стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о якобы активных действиях российских и китайских судов в районе Гренландии.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Нет российских или китайских кораблей возле Гренландии

Два высокопоставленных представителя североевропейских стран, имеющих доступ к брифингам разведки НАТО, заявили, что в течение последних лет вокруг Гренландии не фиксировали никаких признаков присутствия российских или китайских кораблей или подводных лодок.

— Просто неправда, что китайцы и россияне там есть. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок, – сказал один из дипломатов.

Дипломат из другого северного государства сказал, что “идея, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности”.

— Они есть в Арктике, да, но на российской стороне, – подчеркнул он.

С такими оценками выступил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который также отверг утверждение об активном присутствии Москвы и Пекина у острова.

— Неправда, что вокруг Гренландии наблюдается большая активность России или Китая. Активность есть в нашем соседстве. Но вокруг Гренландии ее очень мало, – подчеркнул министр.

Дональд Трамп ранее приводил различные аргументы в пользу своего стремления взять под контроль этот геополитически важный остров – от соображений национальной безопасности до интересов в сфере добычи полезных ископаемых.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен со своей стороны заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы она произошла, означала бы конец НАТО.