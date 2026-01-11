Разведка НАТО не подтвердила присутствие РФ и Китая вблизи Гренландии — FT
- Дипломаты стран Северной Европы заявили, что разведка НАТО не фиксирует российских и китайских кораблей или подводных лодок у Гренландии.
- Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде подтвердил, что активность РФ и Китая в районе Гренландии минимальна.
Дипломаты из стран Северной Европы опровергли заявления президента США Дональда Трампа о якобы активных действиях российских и китайских судов в районе Гренландии.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Нет российских или китайских кораблей возле Гренландии
Два высокопоставленных представителя североевропейских стран, имеющих доступ к брифингам разведки НАТО, заявили, что в течение последних лет вокруг Гренландии не фиксировали никаких признаков присутствия российских или китайских кораблей или подводных лодок.
— Просто неправда, что китайцы и россияне там есть. Я видел разведданные. Там нет ни кораблей, ни подводных лодок, – сказал один из дипломатов.
Дипломат из другого северного государства сказал, что “идея, что воды вокруг Гренландии кишат российскими и китайскими кораблями или подводными лодками, просто не соответствует действительности”.
— Они есть в Арктике, да, но на российской стороне, – подчеркнул он.
С такими оценками выступил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, который также отверг утверждение об активном присутствии Москвы и Пекина у острова.
— Неправда, что вокруг Гренландии наблюдается большая активность России или Китая. Активность есть в нашем соседстве. Но вокруг Гренландии ее очень мало, – подчеркнул министр.
Дональд Трамп ранее приводил различные аргументы в пользу своего стремления взять под контроль этот геополитически важный остров – от соображений национальной безопасности до интересов в сфере добычи полезных ископаемых.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен со своей стороны заявила, что силовая аннексия Гренландии Соединенными Штатами, если бы она произошла, означала бы конец НАТО.