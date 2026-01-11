Дипломати з країн Північної Європи спростували заяви президента США Дональда Трампа про нібито активні дії російських і китайських суден у районі Гренландії.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела.

Немає російських або китайських кораблів біля Гренландії

Два високопоставлені представники північноєвропейських країн, які мають доступ до брифінгів розвідки НАТО, заявили, що протягом останніх років навколо Гренландії не фіксували жодних ознак присутності російських або китайських кораблів чи підводних човнів.

Зараз дивляться

– Просто неправда, що китайці та росіяни там є. Я бачив розвіддані. Там немає ні кораблів, ні підводних човнів, – сказав один із дипломатів.

Дипломат з іншої північної держави сказав, що “ідея, що води навколо Гренландії кишать російськими та китайськими кораблями або підводними човнами, просто не відповідає дійсності”.

– Вони є в Арктиці, так, але на російській стороні, – наголосив він.

З такими оцінками виступив і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, який також відкинув твердження про активну присутність Москви та Пекіна біля острова.

– Неправда, що навколо Гренландії спостерігається велика активність Росії чи Китаю. Активність є в нашому сусідстві. Але навколо Гренландії її дуже мало, – акцентував міністр.

Дональд Трамп раніше наводив різні аргументи на користь свого прагнення взяти під контроль цей геополітично важливий острів – від міркувань національної безпеки до інтересів у сфері видобутку корисних копалин.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зі свого боку заявила, що силова анексія Гренландії Сполученими Штатами, якщо б вона сталася, означала б кінець НАТО.