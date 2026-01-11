”Товарищ майор” может в любой момент извлечь сообщения: РФ усилила контроль в интернете
- Кремль усилил цифровой контроль над населением, увеличив до трех лет срок хранения аудио-, видео- и текстовых сообщений пользователей. Ранее этот строк составлял год.
- Таким образом, личные сообщения, которые будут храниться годами, в любой момент могут быть извлечены "товарищем майором" в поисках "экстремизма", "дискредитации" или другого криминала.
В РФ усилили контроль над интернетом
Как пишет Центр противодействия дезинформации, с 1 января 2026 года интернет-сервисы в России обязаны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет даже после их удаления, а также передавать эти данные силовым структурам по запросу. Ранее срок хранения составлял один год.
— Формальное объяснение уже классическое — “защита от мошенников”. Именно этим предлогом Кремль традиционно оправдывает любое усиление цифрового контроля. Однако на практике речь идет о расширении инструментов слежки, давления и цензуры, — говорится в сообщении.
Отмечается, что исчезает даже иллюзия частного общения. Так, личные сообщения, которые будут храниться годами, в любой момент могут быть извлечены “товарищем майором” в поисках “экстремизма”, “дискредитации” или другого криминала.
ЦПД подчеркивает, что власть добивается от россиян самоцензуры.
— Люди дважды подумают, прежде чем писать что-то в сети, даже в частных чатах, — пишет ведомство.
Таким образом, в России последовательно выстраивается цифровое государство тотального надзора, в котором страх становится инструментом управления.