В России усилили контроль над интернетом, увеличив срок хранения аудио-, видео- и текстовых сообщений пользователей до трех лет.

В РФ усилили контроль над интернетом

Как пишет Центр противодействия дезинформации, с 1 января 2026 года интернет-сервисы в России обязаны хранить все аудио-, видео- и текстовые сообщения пользователей в течение трех лет даже после их удаления, а также передавать эти данные силовым структурам по запросу. Ранее срок хранения составлял один год.

— Формальное объяснение уже классическое — “защита от мошенников”. Именно этим предлогом Кремль традиционно оправдывает любое усиление цифрового контроля. Однако на практике речь идет о расширении инструментов слежки, давления и цензуры, — говорится в сообщении.

Отмечается, что исчезает даже иллюзия частного общения. Так, личные сообщения, которые будут храниться годами, в любой момент могут быть извлечены “товарищем майором” в поисках “экстремизма”, “дискредитации” или другого криминала.

ЦПД подчеркивает, что власть добивается от россиян самоцензуры.

— Люди дважды подумают, прежде чем писать что-то в сети, даже в частных чатах, — пишет ведомство.

Таким образом, в России последовательно выстраивается цифровое государство тотального надзора, в котором страх становится инструментом управления.