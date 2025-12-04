В ближайшие месяцы Российская Федерация будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

Коваленко об информационном давлении РФ на Украину

По словам Коваленко, магистральная линия российских оккупантов будет заключаться в том, что они будут пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения и якобы необходимости капитулировать.

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Кроме этого, они будут проводить линию раскола между украинскими военными, властью и гражданскими.

— Пик активности ожидается в течение зимы. Это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс, — утверждает Коваленко.

Как пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации, кампания против Украины будет проходить на фоне неспособности российских солдат проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне.

По мнению Андрея Коваленко, будет сложно, но украинцы справятся с этим.

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