РФ готовит информационные операции зимой, чтобы убедить украинцев в поражении — ЦПД
- Россия планирует усилить когнитивные операции против Украины, направленные на убеждение общества в неизбежности поражения и расколе между военными, властью и гражданскими.
- Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что пик этой активности ожидается зимой на фоне отсутствия стратегических успехов российских оккупантов на фронте.
В ближайшие месяцы Российская Федерация будет тратить немало ресурсов на когнитивные операции против Украины.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.
Коваленко об информационном давлении РФ на Украину
По словам Коваленко, магистральная линия российских оккупантов будет заключаться в том, что они будут пытаться убедить украинское общество в неизбежности поражения и якобы необходимости капитулировать.
Кроме этого, они будут проводить линию раскола между украинскими военными, властью и гражданскими.
— Пик активности ожидается в течение зимы. Это будет делаться с целью повлиять также и на дипломатический процесс, — утверждает Коваленко.
Как пояснил руководитель Центра противодействия дезинформации, кампания против Украины будет проходить на фоне неспособности российских солдат проломить фронт и отсутствия именно стратегических результатов в войне.
По мнению Андрея Коваленко, будет сложно, но украинцы справятся с этим.